https://ria.ru/20260118/podmoskove-2068588047.html
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний
Спасатели подготовили 206 купелей для крещенских купаний на территории Московской области, безопасность купающихся будут обеспечивать порядка 3,5 тысячи... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:42:00+03:00
2026-01-18T10:42:00+03:00
2026-01-18T10:42:00+03:00
религия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/34/1486013486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b0a4489664d06f065b1b15e7d442619.jpg
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/34/1486013486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c8ede2c72b1712fd36d49b213103619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний
В Подмосковье подготовили 206 купелей для крещенских купаний
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели подготовили 206 купелей для крещенских купаний на территории Московской области, безопасность купающихся будут обеспечивать порядка 3,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России
традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
«
"Для совершения православного обряда в ночь с 18 на 19 января на территории Подмосковья
подготовлено 206 купелей", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что все места для купания оборудованы удобными спусками в воду, настилами, осветительными приборами, а также теплыми раздевалками.
По его словам, возле каждой купели будут находиться спасатели, пожарные, медики и сотрудники полиции - всего 3,34 тысячи человек и 829 единиц техники.