Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:42 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/podmoskove-2068588047.html
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний
Спасатели подготовили 206 купелей для крещенских купаний на территории Московской области, безопасность купающихся будут обеспечивать порядка 3,5 тысячи... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:42:00+03:00
2026-01-18T10:42:00+03:00
религия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/34/1486013486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b0a4489664d06f065b1b15e7d442619.jpg
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/34/1486013486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c8ede2c72b1712fd36d49b213103619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний

В Подмосковье подготовили 206 купелей для крещенских купаний

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Крещенская купель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели подготовили 206 купелей для крещенских купаний на территории Московской области, безопасность купающихся будут обеспечивать порядка 3,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
«
"Для совершения православного обряда в ночь с 18 на 19 января на территории Подмосковья подготовлено 206 купелей", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что все места для купания оборудованы удобными спусками в воду, настилами, осветительными приборами, а также теплыми раздевалками.
По его словам, возле каждой купели будут находиться спасатели, пожарные, медики и сотрудники полиции - всего 3,34 тысячи человек и 829 единиц техники.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
Вчера, 04:28
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала