В Подмосковье подготовили купели для крещенских купаний

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели подготовили 206 купелей для крещенских купаний на территории Московской области, безопасность купающихся будут обеспечивать порядка 3,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

« "Для совершения православного обряда в ночь с 18 на 19 января на территории Подмосковья подготовлено 206 купелей", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все места для купания оборудованы удобными спусками в воду, настилами, осветительными приборами, а также теплыми раздевалками.