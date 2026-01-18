https://ria.ru/20260118/peterburg-2068649438.html
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах - РИА Новости, 18.01.2026
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах
Власти Санкт-Петербурга просят жителей воздержаться от купания в Крещение в необорудованных местах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T20:42:00+03:00
2026-01-18T20:42:00+03:00
2026-01-18T20:42:00+03:00
религия
общество
санкт-петербург
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50133/18/501331893_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_466a358e33228e63bc7d69e0317f4ff1.jpg
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50133/18/501331893_48:0:759:533_1920x0_80_0_0_7bf9cc979f4a9139d640889917f64950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Религия, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах
Администрация Петербурга просит не купаться на Крещение в необорудованных местах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга просят жителей воздержаться от купания в Крещение в необорудованных местах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от проведения обряда в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность", - говорится в сообщении.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
призвал жителей пользоваться только официальными купелями.
"В местах, организованных городом, созданы все условия, чтобы петербуржцы могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья", - обратился губернатор к петербуржцам.
В Петербурге оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний. Безопасность верующих обеспечивает группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка ста человек личного состава Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга, МЧС
. Также здесь дежурят медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.
Температура воздуха в настоящее время в Северной столице составляет минус 2,5 градуса.