Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
20:42 18.01.2026
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах
Власти Санкт-Петербурга просят жителей воздержаться от купания в Крещение в необорудованных местах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
2026-01-18T20:42:00+03:00
2026-01-18T20:42:00+03:00
религия
общество
санкт-петербург
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
2026
общество, санкт-петербург, александр беглов, мчс россии, крещение господне
Религия, Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, МЧС России, Крещение Господне
Крещенские купания в Санкт-Петербурге
Крещенские купания в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга просят жителей воздержаться от купания в Крещение в необорудованных местах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от проведения обряда в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность", - говорится в сообщении.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей пользоваться только официальными купелями.
"В местах, организованных городом, созданы все условия, чтобы петербуржцы могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья", - обратился губернатор к петербуржцам.
В Петербурге оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний. Безопасность верующих обеспечивает группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка ста человек личного состава Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга, МЧС. Также здесь дежурят медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.
Температура воздуха в настоящее время в Северной столице составляет минус 2,5 градуса.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
Религия Общество Санкт-Петербург Александр Беглов МЧС России Крещение Господне
 
 
