Более тысячи ветеранов-блокадников получили дополнительную пенсию
18.01.2026
Более тысячи ветеранов-блокадников получили дополнительную пенсию
Более тысячи ветеранов-блокадников получили дополнительную пенсию
Более тысячи ветеранов-блокадников получили дополнительную пенсию

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальный фонд РФ назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов, имеющих знак "Житель блокадного Ленинграда", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
С октября 2025 года статус "Жителя блокадного Ленинграда" присваивается в упрощенном порядке, без учета продолжительности пребывания в условиях блокады.
"Благодаря этому еще больше граждан получило право на различные льготы, в том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию", - рассказали в фонде.
Как уточнили в пресс-службе, дополнительная пенсия по инвалидности, помимо страховой пенсии по старости, была назначена ветеранам-блокадникам индивидуально в отделениях Соцфонда. При этом россиянам не пришлось никуда обращаться.
"Помимо второй пенсии, те, кто во время войны пережил тяжелейшие годы блокады, сегодня также пользуются правом на ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законом о ветеранах и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по указу президента", - добавили в Социальном фонде.
В пресс-службе уточнили, что с учетом всех выплат, средний доход ветеранов-блокадников в октябре прошлого года составил свыше 59 тысяч рублей в месяц. Благодаря проведенным индексациям, выплаты ветеранам в 2025 году выросли почти на 7 тысяч рублей. В январе 2026 года также была проведена индексация страховых пенсий жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в феврале будет увеличен размер социальной ежемесячной денежной выплаты.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
