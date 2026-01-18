Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов надеется на снятие вопроса о пошлинах с повестки дня - РИА Новости, 18.01.2026
16:03 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/niderlandy-2068618837.html
Глава МИД Нидерландов надеется на снятие вопроса о пошлинах с повестки дня
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил рассчитывает, что следующие две недели будут использованы через НАТО, ЕС и форум в Давосе, чтобы снять с повестки дня вопрос о введении США пошлин из-за Гренландии.
"Я считаю это непонятным, неправильным, а также необъяснимым, почему они это делают. Поэтому я думаю, что мы должны использовать следующие две недели в рамках НАТО, ЕС, в Давосе, где мы все соберемся, чтобы исключить этот вопрос из повестки дня", - заявил ван Вил в эфире телеканала NPO 1.
Он также сообщил, что в воскресенье послы стран ЕС обсудят вопрос о возможном ответе на эти меры.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Bild: немецкий экспорт в США может упасть из-за новых пошлин
Заголовок открываемого материала