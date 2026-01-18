Глава МИД Нидерландов надеется на снятие вопроса о пошлинах с повестки дня

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил рассчитывает, что следующие две недели будут использованы через НАТО, ЕС и форум в Давосе, чтобы снять с повестки дня вопрос о введении США пошлин из-за Гренландии.