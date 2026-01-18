Рейтинг@Mail.ru
Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ
18:21 18.01.2026
Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ
Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ
Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ
Паралимпийская сборная России выиграла золотые медали в смешанной эстафете 4×2,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Финстерау. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778706963_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_8a528533fcfc68c877e97c8042fa6bc2.jpg
1920
1920
true
спорт, россия, олег пономарев, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Россия, Олег Пономарев, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ

Российские параолимпийцы завоевали золото на этапе Кубка мира в Финстерау

Станислав Чохлаев
Станислав Чохлаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Станислав Чохлаев. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Паралимпийская сборная России выиграла золотые медали в смешанной эстафете 4×2,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Финстерау.
Команда в составе Ивана Голубкова, Евгения Черного, Анастасии Багиян и Станислава Чохлаева преодолела дистанцию за 24 минуты 47,6 секунды.
Также россияне Олег Пономарев, Виталий Малышев, Александр Проньков и Владислав Лекомцев стали победителями в открытой эстафете 4x2,5 км с результатом 21 минута 53,7 секунды.
Соревнования завершились в воскресенье. По итогам этапа Багиян также победила в женском масс-старте, Голубков стал бронзовым призером в масс-старте и серебряным - в гонке с раздельным стартом. Малышев и Пономарев выиграли серебряные медали в спринте, а Лекомцев завоевал бронзу в масс-старте.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.
