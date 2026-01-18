Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Паралимпийская сборная России выиграла золотые медали в смешанной эстафете 4×2,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Финстерау.

Соревнования завершились в воскресенье. По итогам этапа Багиян также победила в женском масс-старте, Голубков стал бронзовым призером в масс-старте и серебряным - в гонке с раздельным стартом. Малышев и Пономарев выиграли серебряные медали в спринте, а Лекомцев завоевал бронзу в масс-старте.