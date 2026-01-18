https://ria.ru/20260118/lokomotiv-kuban-2068631618.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
