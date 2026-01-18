Рейтинг@Mail.ru
17:42 18.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026
Новости
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : официальный сайт Единой лиги ВТБИгровой момент матча Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" - "Зенит"
Игровой момент матча Единой лиги ВТБ Локомотив-Кубань - Зенит - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : официальный сайт Единой лиги ВТБ
Игровой момент матча Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" - "Зенит". Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:85 (31:18, 23:19, 25:21, 16:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Локомотива-Кубани" Джеремайя Мартин, который набрал 26 очков. У "Зенита" Трент Фрэйзер заработал 20 баллов.
"Локомотив-Кубань" (15 побед, 8 поражений) поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. "Зенит" (13 побед, 8 поражений) занимает пятое место.
В следующем матче "Зенит" 21 января сыграет в гостях с московским МБА-МАИ, "Локомотив-Кубань" 25 января примет "Самару".
