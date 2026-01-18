https://ria.ru/20260118/latviya-2068582505.html
В Латвии заявили о войне с Россией
В Латвии заявили о войне с Россией - РИА Новости, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией
Европа уже воюет с Россией, заявил глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times. РИА Новости, 18.01.2026
в мире
россия
латвия
европа
владимир путин
В Латвии заявили о войне с Россией
Глава ЦБ Латвии Казакс утверждает, что Европа уже воюет с Россией