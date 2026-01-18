Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заявили о войне с Россией
09:39 18.01.2026 (обновлено: 15:44 18.01.2026)
В Латвии заявили о войне с Россией
Европа уже воюет с Россией, заявил глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times. РИА Новости, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией

Глава ЦБ Латвии Казакс утверждает, что Европа уже воюет с Россией

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Европа уже воюет с Россией, заявил глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times.
"Наивно полагать, что мы уже не воюем", — утверждает он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
