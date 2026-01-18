Рейтинг@Mail.ru
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:13 18.01.2026
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей будут представлять на соревнованиях школу двукратного олимпийского... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T16:13:00+03:00
2026-01-18T16:14:00+03:00
фигурное катание
спорт
алена косторная
евгений плющенко
георгий куница
фигурное катание, алена косторная, евгений плющенко, георгий куница
Фигурное катание, Спорт, Алена Косторная, Евгений Плющенко, Георгий Куница
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник

Фигуристы Косторная и Куница перешли в академию Плющенко

Алена Косторная и Георгий Куница
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей будут представлять на соревнованиях школу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что пара при переходе в академию продолжит сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Планируется, что Плющенко уделит особое внимание прыжковым элементам пары. Инициаторами сотрудничества стали сами фигуристы.
Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. При этом уже в декабре 2025 года Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне.
Будучи в одиночном катании, Косторная уже представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.
Фигурное катание, Алена Косторная, Евгений Плющенко, Георгий Куница
 
