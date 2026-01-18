https://ria.ru/20260118/kostornaya-2068620031.html
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник
Косторная и Куница перешли в академию Плющенко, сообщил источник
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе с супругом Георгием Куницей будут представлять на соревнованиях школу двукратного олимпийского... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
фигурное катание
спорт
алена косторная
евгений плющенко
георгий куница
