Рейтинг@Mail.ru
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:16 18.01.2026 (обновлено: 12:19 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/konkin-2068594988.html
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем большого масс-старта на 15 километров на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T12:16:00+03:00
2026-01-18T12:19:00+03:00
биатлон
спорт
максим воробей
карим халили
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890618560_0:45:3046:1758_1920x0_80_0_0_ec109c39cfe14d366cd13bf805a4ed14.jpg
https://ria.ru/20260118/krupitskaya-2068590352.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890618560_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8691f173171bc0a3c16b7b3a5ab91b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим воробей, карим халили, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Максим Воробей, Карим Халили, Кубок России по биатлону
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России

Биатлонист Конкин победил в большом масс-старте на этапе Кубка России в Демино

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлонист
Биатлонист - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем большого масс-старта на 15 километров на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).
Конкин допустил один промах на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды. Второе место занял биатлонист из Белоруссии Максим Воробей (отставание - 6,8 секунды; 1 промах), тройку замкнул Карим Халили (+12,0; 2).
Этап завершится женским большим масс-стартом, который пройдет позже в воскресенье.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Вчера, 11:17
 
БиатлонСпортМаксим ВоробейКарим ХалилиКубок России по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала