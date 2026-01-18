https://ria.ru/20260118/konkin-2068594988.html
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонист Ярослав Конкин стал победителем большого масс-старта на 15 километров на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
биатлон
спорт
максим воробей
карим халили
кубок россии по биатлону
