Сергей Круглов: тайна смерти создателя КГБ и помощника Берии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Сергей Круглов — легендарная фигура в органах внутренних дел. Именно ему приписывают инициативу создания Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР.

Как глава НКВД единственный сумел избежать расстрела, и почему его смерть до сих пор окутана тайной?

Из подпасков на вершину власти

Сергей Никифорович Круглов родился в 1907 году в крестьянской семье в деревне Устье Тверской губернии. В 1909 году родители Круглова перебрались в Петербург, где глава семьи устроился на завод молотобойцем. После революции мать Круглова вместе с детьми вернулась в деревню. Как позже писал сам Сергей Никифорович, они "сильно нуждались".

Жители Петрограда проводят митинг на Невском проспекте в феврале 1917 года во время Февральской буржуазно-демократической революции

Будучи школьником, мальчик подрабатывал подпаском и пастухом, а позже заведующим избой-читальней и трактористом. После службы в армии поступил в Московский индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта, из которого перевелся в японский сектор института востоковедения.

Человек Берии

В ноябре 1938 года, когда в НКВД пришел Лаврентий Берия, Круглова направили работать в Наркомат внутренних дел. Очень скоро Круглов стал заместителем наркома и одновременно начальником отдела кадров.

Николай Ежов

Круглов возглавил НКВД в 1946 году, когда в послевоенные годы политическая атмосфера стала гораздо мягче. Лаврентий Берия к тому моменту целиком сосредоточился на кураторстве атомного проекта, но, как считается, оставил вместо себя руководить верного заместителя, которому покровительствовал на протяжении всего карьерного пути.

"Необходимо остановить Берию"

После смерти Иосифа Сталина министерства внутренних дел и государственной безопасности были объединены в единое ведомство под руководством Берии. Одиннадцатого марта 1953 года Сергей Никифорович был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР.

Согласно сведениям современников, Круглов принимал активное участие в подготовке операции по устранению Берии от власти.

"В первых числах июня поздно вечером на нашу базу приехал заместитель министра внутренних дел Круглов. Он был в генеральской форме, в сопровождении двух человек в штатском. Круглов с ходу, без всяких предисловий заявил, что Берия готовит антиправительственный переворот и необходимо его остановить, и что нашему подразделению отводится ключевая роль в этом деле", — вспоминал очевидец тех событий.

Создатель КГБ

После ареста Берии Круглов становится главой МВД. Именно на этой должности 4 февраля 1954 года Круглов подает инициативное предложение в ЦК по созданию КГБ. Его "проект" позволил вновь выделить оперативно-чекистские подразделения из МВД, сократить штат на 20% и сгруппировать их в отдельное ведомство, но уже не в статусе министерства.

Созданный 13 марта Комитет государственной безопасности должен был находиться в полном подчинении партийной верхушки и не иметь собственного политического веса.

Задумка частично удалась. Не многие сейчас вспомнят имя хоть одного председателя КГБ, кроме Юрия Андропова, ставшего затем генсеком, и Владимира Крючкова, прославившегося после провалившегося путча ГКЧП.

Опала и таинственная смерть

Несмотря на участие Круглова в аресте Берии, Никита Хрущев и партийное руководство никогда ему не доверяли. Постепенно его стали отодвигать от власти серией понижений.

Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Матвей Шкирятов (в первом ряду справа налево), Георгий Маленков и Андрей Жданов (во втором ряду справа налево) на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва

Сначала Круглов стал заместителем министра строительства электростанций СССР. После получил должность зампреда Совета народного хозяйства Кировского района, пока наконец старого функционера не отправили в отставку по инвалидности.

Круглова лишили всех привилегий: генеральской пенсии, государственной дачи и роскошной квартиры. Он превратился в обычного московского пенсионера и последние дни провел на летней даче.

Вечером 6 июля 1977 года Круглов не приехал с дачи домой в московскую квартиру к назначенному времени — бывший глава МГБ попал под поезд и скончался. Во время следствия выяснилось несколько странных деталей: перед уходом Круглов не закрыл дачу, да и случайно попасть под поезд человек с таким жизненным опытом вряд ли мог.