МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главе евродипломатии Кае Каллас повсюду мерещится "рука Кремля", заявил в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя ее заявление о России и Гренландии.
"Когда самая громкая угроза в адрес Гренландии исходит из Вашингтона, Каллас все еще слышит шаги Москвы. Эта привычка превратилась в систему", — написал он.
С начала второго президентского срока американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении против нескольких стран Северной Европы пошлины в десять процентов, которая с февраля составит десять процентов, а в июне увеличится до 25 и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.