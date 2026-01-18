Рейтинг@Mail.ru
"Слышит шаги". Слова Каллас о России поразили журналиста - РИА Новости, 18.01.2026
15:25 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/kallas-2068612803.html
"Слышит шаги". Слова Каллас о России поразили журналиста
"Слышит шаги". Слова Каллас о России поразили журналиста - РИА Новости, 18.01.2026
"Слышит шаги". Слова Каллас о России поразили журналиста
Главе евродипломатии Кае Каллас повсюду мерещится "рука Кремля", заявил в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя ее заявление о России и... РИА Новости, 18.01.2026
"Слышит шаги". Слова Каллас о России поразили журналиста

Журналист Макдональд: Каллас повсюду мерещится российский след

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главе евродипломатии Кае Каллас повсюду мерещится "рука Кремля", заявил в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд, комментируя ее заявление о России и Гренландии.
"Когда самая громкая угроза в адрес Гренландии исходит из Вашингтона, Каллас все еще слышит шаги Москвы. Эта привычка превратилась в систему", — написал он.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Вчера, 15:13
Каллас в воскресенье заявила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.
С начала второго президентского срока американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X
Вчера, 06:42
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении против нескольких стран Северной Европы пошлины в десять процентов, которая с февраля составит десять процентов, а в июне увеличится до 25 и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине
Вчера, 00:32
 
В миреГренландияРоссияКайя КалласБрайан МакдональдДональд Трамп
 
 
