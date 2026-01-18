Рейтинг@Mail.ru
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:15 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/italiya-2068658529.html
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино"
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино"
"Рома" одержала победу над "Торино" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T22:15:00+03:00
2026-01-18T22:15:00+03:00
футбол
спорт
италия
турин
серия а (чемпионат италии по футболу)
пауло дибала
торино
рома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875437101_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_8119c5c5de8b0227592ea94f7f5b2bed.jpg
https://ria.ru/20260118/yuventus-2068560851.html
италия
турин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875437101_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_ec766ffa8f41d49662a502ce4da2f214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, турин, серия а (чемпионат италии по футболу), пауло дибала, торино, рома
Футбол, Спорт, Италия, Турин, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Пауло Дибала, Торино, Рома
Дибала и новичок Мален принесли "Роме" победу над "Торино"

Дебютный гол Малена помог "Роме" обыграть "Торино"

© Соцсети Лиги Европы УЕФАПауло Дибала
Пауло Дибала - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Соцсети Лиги Европы УЕФА
Пауло Дибала. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Торино" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ромы". Мячи забили Дониелл Мален (26-я минута) и Пауло Дибала (72).
Эмблема ФК Ювентус (Италия) - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Ювентуса" прервал беспроигрышную серию в Серии А
Вчера, 00:52
Мален отличился в дебютной игре за "Рому". Нападающий перешел в римскую команду 16 января на правах аренды из английской "Астон Виллы".
"Рома" выиграла третий матч подряд в чемпионате Италии. Команда, набрав 42 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице. "Торино" с 23 баллами располагается на 13-й строчке. Туринский клуб потерпел третье поражение подряд.
В следующем туре "Рома" 25 января примет "Милан", днем ранее "Торино" сыграет в гостях с "Комо".
"Парма" - "Дженоа" - 0:0;
"Болонья" - "Фиорентина" - 1:2.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
18 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Торино
0 : 2
Рома
26‎’‎ • Дониэлл Мален
(Пауло Дибала)
72‎’‎ • Пауло Дибала
(Девайн Ренш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортИталияТуринСерия А (чемпионат Италии по футболу)Пауло ДибалаТориноРома
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала