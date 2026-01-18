Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по цеху сборки дронов в Харькове
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 18.01.2026
ВС России нанесли удар по цеху сборки дронов в Харькове
ВС России нанесли удар по цеху сборки дронов в Харькове
2026
сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по цеху сборки дронов в Харькове

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Удар нанесен по цеху Харьковского тракторного завода, где производилась сборка дронов ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Был прилет по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА", - рассказал Лебедев.
Специальная военная операция на Украине
Сергей Лебедев
Вооруженные силы Украины
 
 
