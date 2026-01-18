Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Германии считают свою миссию в Гренландии выполненной, заявил подполковник Петер Милевчик изданиям медиагруппы Вооруженные силы Германии считают свою миссию в Гренландии выполненной, заявил подполковник Петер Милевчик изданиям медиагруппы Funke

"Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным. В этот короткий промежуток времени мы получили здесь всю поддержку, какую только могли себе представить", — сказал он журналистам в аэропорту Нуука .

По его словам, между странами произошел активный обмен мнениями, им удалось выполнить задачу на изучение ситуации. Дальнейшие действия военные обсудят в Германии.

Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове. Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как утверждается в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды.

Группа из 13 немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в четверг. О таких же планах объявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и Словения.

Ситуация вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп с начала второго срока не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".