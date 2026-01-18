Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии
18:25 18.01.2026 (обновлено: 19:40 18.01.2026)
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии
Вооруженные силы Германии считают свою миссию в Гренландии выполненной, заявил подполковник Петер Милевчик изданиям медиагруппы Funke. РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
германия
дональд трамп
бундесвер германии
сша
вооруженные силы сша
министерство обороны германии
РИА Новости
Новости
в мире, гренландия, германия, дональд трамп, бундесвер германии, сша, вооруженные силы сша, министерство обороны германии, евросоюз, европа, дания
В мире, Гренландия, Германия, Дональд Трамп, Бундесвер Германии, США, Вооруженные силы США, Министерство обороны Германии, Евросоюз, Европа, Дания
Бундесвер раскрыл подробности операции в Гренландии

Funke: бундесвер считает свою миссию в Гренландии завершенной успешно

Немецкие военнослужащие в Нууке, Гренландия
Немецкие военнослужащие в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Немецкие военнослужащие в Нууке, Гренландия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Германии считают свою миссию в Гренландии выполненной, заявил подполковник Петер Милевчик изданиям медиагруппы Funke.
"Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным. В этот короткий промежуток времени мы получили здесь всю поддержку, какую только могли себе представить", — сказал он журналистам в аэропорту Нуука.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
17 января, 07:17
По его словам, между странами произошел активный обмен мнениями, им удалось выполнить задачу на изучение ситуации. Дальнейшие действия военные обсудят в Германии.
Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове. Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как утверждается в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды.
Группа из 13 немецких военнослужащих вылетела в Гренландию в четверг. О таких же планах объявили еще несколько европейских стран, в том числе Дания, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и Словения.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Ситуация вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп с начала второго срока не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияГерманияДональд ТрампБундесвер ГерманииСШАВооруженные силы СШАМинистерство обороны ГерманииЕвросоюзЕвропаДания
 
 
Версия 2023.1 Beta
