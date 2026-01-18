Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию - логичное развитие его концепции "сделать Америку снова великой", которую поддержало более половины американцев, с приобретением Гренландии Соединенные Штаты станут крупнейшей арктической страной, сказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Трамп - капиталист, с одной стороны, с другой стороны, его логика MAGA (Make America great again), она о том, что в Америке должны быть все эти ресурсы, Америка должна это контролировать", - добавил политолог.