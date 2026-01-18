https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068634454.html
Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным
Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным - РИА Новости, 18.01.2026
Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным
Желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию - логичное развитие его концепции "сделать Америку снова великой", которую поддержало более... РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию - логичное развитие его концепции "сделать Америку снова великой", которую поддержало более половины американцев, с приобретением Гренландии Соединенные Штаты станут крупнейшей арктической страной, сказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
"Желание получить Гренландию
со стороны США
- это не блажь американского президента, а вполне себе логичное развитие той концепции, которую свое время Трамп
озвучил и стал ее лицом, и той, что поддержало больше половины американцев: "сделаем Америку
снова великой". Речь идет о величии Америки в арктической зоне, с приобретением Гренландии США становится крупнейшей арктической страной", - отметил Мартынов
.
Он подчеркнул, что многие страны хотят "прислониться" к Арктике
, поскольку в арктической зоне есть много никем не освоенных ресурсов.
"Трамп - капиталист, с одной стороны, с другой стороны, его логика MAGA (Make America great again), она о том, что в Америке должны быть все эти ресурсы, Америка должна это контролировать", - добавил политолог.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.