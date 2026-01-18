Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным
18:12 18.01.2026 (обновлено: 18:15 18.01.2026)
Политолог назвал желание Трампа присоединить Гренландию логичным
2026-01-18T18:12:00+03:00
2026-01-18T18:15:00+03:00
в мире, гренландия, америка, сша, дональд трамп, алексей мартынов (политолог)
В мире, Гренландия, Америка, США, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог)
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию - логичное развитие его концепции "сделать Америку снова великой", которую поддержало более половины американцев, с приобретением Гренландии Соединенные Штаты станут крупнейшей арктической страной, сказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
"Желание получить Гренландию со стороны США - это не блажь американского президента, а вполне себе логичное развитие той концепции, которую свое время Трамп озвучил и стал ее лицом, и той, что поддержало больше половины американцев: "сделаем Америку снова великой". Речь идет о величии Америки в арктической зоне, с приобретением Гренландии США становится крупнейшей арктической страной", - отметил Мартынов.
Он подчеркнул, что многие страны хотят "прислониться" к Арктике, поскольку в арктической зоне есть много никем не освоенных ресурсов.
"Трамп - капиталист, с одной стороны, с другой стороны, его логика MAGA (Make America great again), она о том, что в Америке должны быть все эти ресурсы, Америка должна это контролировать", - добавил политолог.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Эксперт: Трамп станет одним из великих лидеров США, если получит Гренландию
Вчера, 17:59
 
