https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068632439.html
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми - РИА Новости, 18.01.2026
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
Торговая война между Евросоюзом и США нанесет вред не только обоим сторонам, но и всему миру, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, комментируя угрозы РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:50:00+03:00
2026-01-18T17:50:00+03:00
2026-01-18T18:56:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068638245_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_8c22e3df01fe3c17bd4758655829462e.jpg
https://ria.ru/20260118/bundesver-2068616924.html
https://ria.ru/20260117/finlyandiya-2068558493.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068638245_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_7940f692abf488b9790b2a1f565edd87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
Премьер Ирландии Мартин: торговая война ЕС и США нанесет вред всему миру
ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Торговая война между Евросоюзом и США нанесет вред не только обоим сторонам, но и всему миру, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, комментируя угрозы США ввести пошлины.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"Это экстраординарно. Это неприемлемо. У нас есть торговое соглашение с Соединенными Штатами... Любая торговая война, которая, по сути, приведет к подрыву этого соглашения и нанесет большой ущерб всему миру, нанесет ущерб Соединенным Штатам и Европе", - заявил Мартин в эфире радиостанции RTE Radio.
Он призвал к диалогу для предотвращения подобного сценария и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Дании и Гренландии.
"Очевидно, что если есть проблемы, связанные с безопасностью в Арктике
, и неясно, какие конкретно проблемы связаны с Гренландией, но они должны быть решаемы. У США там уже много лет находится военная база. Но Европейский союз не приемлет никакую форму аннексии Гренландии", - добавил премьер.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО
направил своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.