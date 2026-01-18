Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми

ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Торговая война между Евросоюзом и США нанесет вред не только обоим сторонам, но и всему миру, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, комментируя угрозы США ввести пошлины.

"Это экстраординарно. Это неприемлемо. У нас есть торговое соглашение с Соединенными Штатами... Любая торговая война, которая, по сути, приведет к подрыву этого соглашения и нанесет большой ущерб всему миру, нанесет ущерб Соединенным Штатам и Европе", - заявил Мартин в эфире радиостанции RTE Radio.

Он призвал к диалогу для предотвращения подобного сценария и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Дании и Гренландии.

"Очевидно, что если есть проблемы, связанные с безопасностью в Арктике , и неясно, какие конкретно проблемы связаны с Гренландией, но они должны быть решаемы. У США там уже много лет находится военная база. Но Европейский союз не приемлет никакую форму аннексии Гренландии", - добавил премьер.

Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направил своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.