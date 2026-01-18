Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
17:50 18.01.2026 (обновлено: 18:56 18.01.2026)
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми - РИА Новости, 18.01.2026
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми
Торговая война между Евросоюзом и США нанесет вред не только обоим сторонам, но и всему миру, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, комментируя угрозы
Премьер Ирландии назвал пошлины Трампа из-за Гренландии неприемлемыми

Премьер Ирландии Мартин: торговая война ЕС и США нанесет вред всему миру

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин
ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Торговая война между Евросоюзом и США нанесет вред не только обоим сторонам, но и всему миру, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, комментируя угрозы США ввести пошлины.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Это экстраординарно. Это неприемлемо. У нас есть торговое соглашение с Соединенными Штатами... Любая торговая война, которая, по сути, приведет к подрыву этого соглашения и нанесет большой ущерб всему миру, нанесет ущерб Соединенным Штатам и Европе", - заявил Мартин в эфире радиостанции RTE Radio.
Он призвал к диалогу для предотвращения подобного сценария и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Дании и Гренландии.
"Очевидно, что если есть проблемы, связанные с безопасностью в Арктике, и неясно, какие конкретно проблемы связаны с Гренландией, но они должны быть решаемы. У США там уже много лет находится военная база. Но Европейский союз не приемлет никакую форму аннексии Гренландии", - добавил премьер.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направил своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
