"Мы вас убьем": в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию могут обнажить полную беспомощность Европы, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Европа не пойдет войной на Америку из-за Гренландии. <…> Это было бы верхом идиотизма", — предупредил он.
Тем не менее, продолжил эксперт, если Европа поддастся требованиям Вашингтона, то всем станет очевидно, что времена трансатлантического партнерства прошли безвозвратно.
"Это будет выглядеть так: вы, слабаки, будете делать то, что мы скажем, или мы вас убьем", — резюмировал Дэвис.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.