В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. У Гренландии остается небольшой выбор для определения собственного будущего, и она, вероятнее всего, скоро станет частью США, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.