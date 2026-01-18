Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/grenlandija-2068662857.html
В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны
В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны - РИА Новости, 18.01.2026
В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны
У Гренландии остается небольшой выбор для определения собственного будущего, и она, вероятнее всего, скоро станет частью США, выразил мнение в интервью РИА... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T23:23:00+03:00
2026-01-18T23:23:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
эрл расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:140:3241:1963_1920x0_80_0_0_58c3e2654428ff4b27654f2ebc468ea3.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068657590.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8f9ae7e73fbace579e714340cd9a8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, эрл расмуссен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен
В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны

РИА Новости: Расмуссен считает, что Гренландия может скоро стать частью США

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. У Гренландии остается небольшой выбор для определения собственного будущего, и она, вероятнее всего, скоро станет частью США, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
"Похоже, президент США Дональд Трамп настроен весьма решительно, и к сожалению для Гренландии у нее небольшой выбор. Выглядит так, что в обозримом будущем она станет частью США", - сказал Расмуссен.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, считает Киселев
Вчера, 22:06
Эксперт добавил, что главными причинами нынешнего подхода Трампа являются возможность более серьезного присутствия в Арктике, доступ к ресурсам Гренландии, контроль над торговыми маршрутами в регионе, а также размещение там стратегических вооружений и ракет.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЭрл Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала