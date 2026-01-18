В США считают, что Гренландия скоро может стать частью их страны

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. У Гренландии остается небольшой выбор для определения собственного будущего, и она, вероятнее всего, скоро станет частью США, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
"Похоже, президент США Дональд Трамп настроен весьма решительно, и к сожалению для Гренландии у нее небольшой выбор. Выглядит так, что в обозримом будущем она станет частью США", - сказал Расмуссен.
Эксперт добавил, что главными причинами нынешнего подхода Трампа являются возможность более серьезного присутствия в Арктике, доступ к ресурсам Гренландии, контроль над торговыми маршрутами в регионе, а также размещение там стратегических вооружений и ракет.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.