"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца
18.01.2026
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца - РИА Новости, 18.01.2026
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel. РИА Новости, 18.01.2026
в мире
германия
баден-вюртемберг
швейцария
фридрих мерц
хдс/хсс
в мире, германия, баден-вюртемберг, швейцария, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Швейцария, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца

Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel.
"Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезни. Это разве правильно? Это действительно необходимо?", — задался вопросом Мерц, выступая на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мерц призвал немцев больше работать из-за критической ситуации в экономике
15 января, 11:58
По его словам, в среднем, работники в Германии берут 14,5 больничных дней, что позволяет им не работать почти три недели.
"В конечном итоге, нам всем необходимо вместе достичь более высокого уровня экономического производства в ФРГ, чем мы достигаем сейчас", — подытожил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине
8 января, 18:22
В минувший четверг Мерц призвал немцев больше работать для спасения экономики. В пример немцам канцлер поставил жителей Швейцарии, которые, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше. Он считает, что нет никаких объективных причин, почему в Германии должно быть иначе.

Германия уже три года подряд переживает экономическую стагнацию. Спад вызван прежде всего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мерц назвал Россию европейской страной
15 января, 15:24
 
В миреГерманияБаден-ВюртембергШвейцарияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
