"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel.
"Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезни. Это разве правильно? Это действительно необходимо?", — задался вопросом Мерц, выступая на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
По его словам, в среднем, работники в Германии берут 14,5 больничных дней, что позволяет им не работать почти три недели.
"В конечном итоге, нам всем необходимо вместе достичь более высокого уровня экономического производства в ФРГ, чем мы достигаем сейчас", — подытожил он.
В минувший четверг Мерц призвал немцев больше работать для спасения экономики. В пример немцам канцлер поставил жителей Швейцарии, которые, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше. Он считает, что нет никаких объективных причин, почему в Германии должно быть иначе.
Германия уже три года подряд переживает экономическую стагнацию. Спад вызван прежде всего высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
