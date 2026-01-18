Чем "прославился" Пашка Америка, самый знаменитый советский гангстер

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Обаятельный персонаж, которого вспомнят любители фильма “Трактир на Пятницкой”, был далеко не так прост, как казалось на первый взгляд. Герой существовал в реальности.

Каким же был настоящий Пашка Америка и за что он получил свое прозвище?

Первый срок в 16 лет

Будущий "гангстер" родился в 1924 году. Детство провел на окраине Москвы, в 1-м Дубровском проезде. Семья жила просто и небогато — родители Павла были обычными рабочими, его младшая сестра пошла по их стопам. А вот Павел быстро связался с криминальным миром. Уже в подростковом возрасте Павел освоил "специальность" вора-карманника, а в 16 лет получил первый срок.

Андреев пять лет провел в лагерях и стал пользоваться авторитетом в преступном мире. Благодаря амнистии в честь победы в Великой Отечественной войне Павел вышел на свободу. Но на путь исправления вставать не собирался.

Гангстер из СССР

Андреев был оригинальной и яркой личностью. Однажды он в клубе увидел фильм про американских гангстеров и загорелся желанием стать одним из них. Его манила сладкая жизнь, загулы в ресторанах в обществе красивых женщин, возможность нигде не работать и окружать себя дорогими вещами.

Возможности уехать в США у него не было, но подражать своим кумирам Андрееву никто не мешал. Он начал одеваться как гангстер из фильма, купил серый кожаный плащ, белый шарф, широкополую шляпу и модные ботинки. Мечты о переезде за океан все равно не покидали его.

К 1949 году Павел сколотил крепкую банду из тринадцати уголовников-рецидивистов. Эти преступники, за плечами которых имелись по два-три лагерных срока, были готовы на все ради наживы. Стиль главаря, прозванного Пашкой Америкой, им понравился: бандиты тоже обзавелись шляпами и кожаными пальто.

Череда налетов в "стиле Аль Капоне"

Уже вскоре "гангстеры" громко заявили о себе — Москву потрясла серия жестоких налетов. Преступники действовали нагло и дерзко.

Нападения происходили средь бела дня и напоминали сюжет гангстерских боевиков: вооруженные бандиты врывались в помещения сберкасс, магазинов и промышленных складов. Они без раздумий стреляли в охранников, собирали в мешки все наличные и ценности, а затем скрывались.

Деньги, полученные от разбойных нападений, Пашка Америка спускал на такси и рестораны. Во время одного из застолий он познакомился с бандитом по прозвищу Никола Взрослый, который предложил Андрееву пойти на крупное дело — ограбить инкассаторов.

Последнее дело

Речь зашла о сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Бандит согласился, надеясь, что столь большие деньги приблизят его заветную “американскую мечту”.

Пашка Америка хладнокровно расстрелял двух женщин-инкассаторов, схватил мешок с деньгами и умчался с сообщниками на угнанном автомобиле такси марки "Победа". Столь дерзкое и жестокое преступление всколыхнуло всю Москву.

Министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов лично взял дело на контроль и потребовал от руководства МУРа в кратчайшие сроки найти и обезвредить всех причастных к нападению бандитов. К расследованию приступила созданная следственная группа. В результате члены банды "гангстеров" вскоре были задержаны.

Преступникам повезло попасть под суд во время действия моратория на смертную казнь. Тем не менее они все были осуждены на большие сроки. Больше всех получил главарь Андреев: для отбытия 25-летнего срока его отправили в Дорлаг на Колыму.

Так грезы об Америке привели преступника в лагерь — дальнейшие его следы теряются. По одной из версий, Андреев умер в заключении, так и не выйдя на свободу.