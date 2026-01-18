Рейтинг@Mail.ru
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
Футбол
 
01:50 18.01.2026
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского "Милана" Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T01:50:00+03:00
2026-01-18T01:50:00+03:00
футбол
милан
никлас фюллькруг
милан
германия
милан
германия
милан, никлас фюллькруг, милан, германия
Футбол, Милан, Никлас Фюллькруг, Милан, Германия
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро

La Repubblica: у новичка "Милана" Фюллькруга украли часы на 500 тысяч евро

© пресс-служба Кубка мираНемецкий футболист Никлас Фюллькруг на чемпионате мира 2022 года в Катаре
Немецкий футболист Никлас Фюллькруг на чемпионате мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© пресс-служба Кубка мира
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского "Милана" Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.
По информации источника, нападающий на данный момент проживает в одном из отелей Милана. В среду, вернувшись с тренировки, он обнаружил вскрытым сейф в своем номере. Отмечается, что у немецкого игрока пропали четыре изделия премиальных часовых брендов на общую сумму в 500 тысяч евро.
Немец обратился в полицию для установления личности потенциальных подозреваемых. В номере футболиста был проведен осмотр на наличие улик.
Фюллькругу 32 года. Он перешел в "Милан" 2 января на правах аренды до конца сезона из "Вест Хэма". В текущем сезоне он не отметился результативными действиями ни в английском, ни в итальянском клубе. За сборную Германии у Фюллькруга 24 матча и 14 голов.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ
17 декабря 2025, 07:50
 
Футбол
 
