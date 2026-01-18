https://ria.ru/20260118/fyullkrug-2068562812.html
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского "Милана" Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T01:50:00+03:00
2026-01-18T01:50:00+03:00
2026-01-18T01:50:00+03:00
футбол
милан
никлас фюллькруг
милан
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834645830_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0685d2e049e74a78a6dfb92f3cecd19f.jpg
https://ria.ru/20251217/tmz-2062537880.html
милан
германия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834645830_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7386fa2a3896ecba87c31e3413b20a45.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, никлас фюллькруг, милан, германия
Футбол, Милан, Никлас Фюллькруг, Милан, Германия
У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро
La Repubblica: у новичка "Милана" Фюллькруга украли часы на 500 тысяч евро
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского "Милана" Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.
По информации источника, нападающий на данный момент проживает в одном из отелей Милана. В среду, вернувшись с тренировки, он обнаружил вскрытым сейф в своем номере. Отмечается, что у немецкого игрока пропали четыре изделия премиальных часовых брендов на общую сумму в 500 тысяч евро.
Немец обратился в полицию для установления личности потенциальных подозреваемых. В номере футболиста был проведен осмотр на наличие улик.
Фюллькругу 32 года. Он перешел в "Милан" 2 января на правах аренды до конца сезона из "Вест Хэма". В текущем сезоне он не отметился результативными действиями ни в английском, ни в итальянском клубе. За сборную Германии у Фюллькруга 24 матча и 14 голов.