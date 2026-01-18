Немецкий футболист Никлас Фюллькруг на чемпионате мира 2022 года в Катаре

У новичка "Милана" украли часы на 500 тысяч евро

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского "Милана" Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.

По информации источника, нападающий на данный момент проживает в одном из отелей Милана. В среду, вернувшись с тренировки, он обнаружил вскрытым сейф в своем номере. Отмечается, что у немецкого игрока пропали четыре изделия премиальных часовых брендов на общую сумму в 500 тысяч евро.

Немец обратился в полицию для установления личности потенциальных подозреваемых. В номере футболиста был проведен осмотр на наличие улик.