"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
05:22 18.01.2026
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа
Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной...
2026-01-18T05:22:00+03:00
2026-01-18T05:22:00+03:00
в мире
гренландия
финляндия
дания
дональд трамп
в мире, гренландия, финляндия, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, Финляндия, Дания, Дональд Трамп
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа

Iltalehti: в парламенте Финляндии предложили ЕС избавиться от зависимости от США

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной целостности Дании, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев.
"Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей", — написал депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева в социальной сети X.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
02:39
По словам депутата от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела, угрозы Трампа говорят о резком изменении внешнеполитического курса страны, который недопустим по отношению к союзникам.
«
"Это не торговля, а геополитическая игра за власть", — подчеркнул он.
По мнению экс-сотрудника МИДа Финляндии Анри Ванханена, угрозы Трампа направлены конкретно против стран, направляющих солдат или офицеров связи в Гренландию.
Финские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Финляндия по просьбе Дании направила двух офицеров в Гренландию
15 января, 17:53
"Я полагаю, что деликатность этого вопроса была известна, но это действительно кажется сложным. Изменения будут еще раз рассмотрены в Соединенных Штатах", — пояснил он.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стубб прокомментировал заявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии
Вчера, 23:49
 
В миреГренландияФинляндияДанияДональд Трамп
 
 
