"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финские депутаты предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной целостности Дании, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев.