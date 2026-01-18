Рейтинг@Mail.ru
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
16:39 18.01.2026 (обновлено: 17:52 18.01.2026)
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке - РИА Новости, 18.01.2026
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
В Екатеринбурге мужчина напал на подростка, сбившего с ног его спутницу на снежной горке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
2026-01-18T16:39:00+03:00
2026-01-18T17:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
екатеринбург
урал
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке

В Екатеринбурге мужчина напал на мальчика, сбившего его спутницу на горке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге мужчина напал на подростка, сбившего с ног его спутницу на снежной горке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
"Заявление принято в отделе полиции № 13. По нему проводится проверка", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
По данным местной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катался на снегокатах на горе Уктус. Во время спуска он наехал на женщину, и она упала. После этого стоявший рядом мужчина стал бить ребенка по голове и туловищу. Подросток получил травмы и обратился в больницу.
Как рассказала мать пострадавшего, у него перелом носа, черепно-мозговая травма и множественные ушибы на руках, поскольку он "пытался закрыть лицо". Нападавшего ищет полиция.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
