На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
В Екатеринбурге мужчина напал на подростка, сбившего с ног его спутницу на снежной горке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости, 18.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге мужчина напал на подростка, сбившего с ног его спутницу на снежной горке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
"Заявление принято в отделе полиции № 13. По нему проводится проверка", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
По данным местной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катался на снегокатах на горе Уктус. Во время спуска он наехал на женщину, и она упала. После этого стоявший рядом мужчина стал бить ребенка по голове и туловищу. Подросток получил травмы и обратился в больницу.
Как рассказала мать пострадавшего, у него перелом носа, черепно-мозговая травма и множественные ушибы на руках, поскольку он "пытался закрыть лицо". Нападавшего ищет полиция.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.