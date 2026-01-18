Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены
14:53 18.01.2026
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей гражданской супруги, которую облили кислотой РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:53:00+03:00
2026-01-18T14:53:00+03:00
екатеринбург
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей гражданской супруги, которую облили кислотой в подземном паркинге, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, 12 января жительницу Екатеринбурга облили кислотой, ее доставили в больницу с ожогами. Потерпевшая считает, что нападение организовано бывшим сожителем, поясняли журналистам в пресс-службе. В четверг суд в Екатеринбурге продлил срок задержания фигуранта на 72 часа.
По данным региональной прокуратуры, 45-летнему мужчине предъявили обвинение по статье об организации покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору.
"Суд избрал Ермакову меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта", – говорится в сообщении суда.
