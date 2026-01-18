Рейтинг@Mail.ru
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:56 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dale-shevdal-2068633147.html
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T17:56:00+03:00
2026-01-18T17:56:00+03:00
биатлон
спорт
рупольдинг
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928080083_0:153:3228:1969_1920x0_80_0_0_85ca49fe79fc0a987818ac78bb6189ce.jpg
https://ria.ru/20260114/biatlon-2067885625.html
рупольдинг
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928080083_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_0c56b7ddb42301a92fde92fbdbc8edc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рупольдинг, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Рупольдинг, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на пятом этапе КМ в Рупольдинге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Биатлон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Рупольдинге.
Спортсмен преодолел 12,5 километра за 30 минут 23,90 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Эрик Перро (отставание - 4,9 секунды, три промаха), третьим - швед Мартин Понсилуома (+7,5, четыре промаха).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Норвежские биатлонистки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
14 января, 17:57
 
БиатлонСпортРупольдингМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала