Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
Норвежец Йоханнес Дале-Шевдал стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
рупольдинг
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на пятом этапе КМ в Рупольдинге