Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пока только набирает форму и выйдет на пик готовности в феврале, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.