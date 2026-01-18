Рейтинг@Mail.ru
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
18.01.2026
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
16:35 18.01.2026
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пока только набирает форму и выйдет на пик готовности в феврале, заявил РИА Новости член исполкома Федерации РИА Новости Спорт, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пока только набирает форму и выйдет на пик готовности в феврале, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В воскресенье Большунов стал победителем скиатлона на шестом этапе Кубка России в Казани. Ранее здесь же он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.
"Я думаю, что спортсмен и его тренер все планируют так, чтобы пик формы приходился на ответственные старты. А у нас в сезоне самые важные соревнования пройдут в феврале. И полагаю, что Саша в соответствии с выбранной стратегией пока только приближается к своему лучшему состоянию. И он будет лучше всего готов в феврале-марте. Именно тогда у него и должен быть пик формы", - сказал Крянин.
Чемпионат России пройдет в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
