Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пока только набирает форму и выйдет на пик готовности в феврале, заявил РИА Новости член исполкома Федерации РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Крянин рассказал, когда лыжник Большунов выйдет на пик формы
