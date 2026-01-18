Рейтинг@Mail.ru
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:39 18.01.2026 (обновлено: 14:19 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/bolshunov-2068601304.html
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который завершился в Казани. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T13:39:00+03:00
2026-01-18T14:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
иван якимушкин
александр большунов
илья семиков
кубок россии по лыжным гонкам
кубок россии по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859699641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70549be56d0c44f4f5610b3efd433bc4.jpg
https://ria.ru/20260118/krupitskaya-2068590352.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859699641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3abbb59748d7056f57e38e462beceea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван якимушкин, александр большунов, илья семиков, кубок россии по лыжным гонкам, кубок россии по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Иван Якимушкин, Александр Большунов, Илья Семиков, Кубок России по лыжным гонкам, Кубок России по лыжным гонкам
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани

Большунов стал победителем в скиатлоне на этапе Кубка России по лыжным гонкам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который завершился в Казани.
Большунов преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 51,7 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание - 17,1 секунды), тройку замкнул Иван Якимушкин (+17,2).
Скиатлон - гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Следующий этап Кубка России пройдет 23-25 января в Республике Коми.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Вчера, 11:17
 
Лыжные гонкиСпортИван ЯкимушкинАлександр БольшуновИлья СемиковКубок России по лыжным гонкамКубок России по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала