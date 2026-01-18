https://ria.ru/20260118/bolshunov-2068601304.html
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который завершился в Казани. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T13:39:00+03:00
2026-01-18T13:39:00+03:00
2026-01-18T14:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
иван якимушкин
александр большунов
илья семиков
кубок россии по лыжным гонкам
кубок россии по лыжным гонкам
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Большунов стал победителем в скиатлоне на этапе Кубка России по лыжным гонкам