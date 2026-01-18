Рейтинг@Mail.ru
Александрова не сумела выйти во второй круг Australian Open
Теннис
 
10:01 18.01.2026
Александрова не сумела выйти во второй круг Australian Open
Александрова не сумела выйти во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Зейнеп Сенмез из Турции в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит на... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт, екатерина александрова, australian open, марта костюк
Александрова не сумела выйти во второй круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Зейнеп Сенмез из Турции в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянная под 11-м номером Александрова уступила со счетом 5:7, 6:4, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Сенмез - 112-я ракетка мира, она пробилась в основную сетку первого в сезоне турнира Большого шлема через квалификацию.
Во втором круге соперницей Сенмез станет победительница матча Анна Бондар (Венгрия) - Элизабет Мандлик (США).
В другом матче украинка Марта Костюк (20) за 3 часа 31 минуту проиграла француженке Эльзе Жакмо - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10). Впервые в истории Australian Open в Открытой эре женская игра первого круга потребовала три тай-брейка. 22-летняя Жакмо впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга.
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open
Теннис
 
