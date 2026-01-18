Александрова не сумела выйти во второй круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Зейнеп Сенмез из Турции в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Посеянная под 11-м номером Александрова уступила со счетом 5:7, 6:4, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Сенмез - 112-я ракетка мира, она пробилась в основную сетку первого в сезоне турнира Большого шлема через квалификацию.
Australian Open WTA
18 января 2026 • начало в 07:25
Завершен
1 : 25:76:44:6
Во втором круге соперницей Сенмез станет победительница матча Анна Бондар (Венгрия) - Элизабет Мандлик (США).
В другом матче украинка Марта Костюк (20) за 3 часа 31 минуту проиграла француженке Эльзе Жакмо - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10). Впервые в истории Australian Open в Открытой эре женская игра первого круга потребовала три тай-брейка. 22-летняя Жакмо впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга.