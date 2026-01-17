Прощание с Игорем Золотовицким

В Москве простились с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.
Гражданская панихида началась в 10:00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь.
Телеграммы на церемонию прощания прислали премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.
Проститься с Золотовицким пришли художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также друзья ушедшего артиста, его знакомые и поклонники.
На фото: Игорь Угольников и Владимир Машков на церемонии прощания.
Гришковец рассказал, что Золотовицкий до последнего играл на сцене и всегда был полон оптимизма.
На фото: Игорь Верник на церемонии прощания.
Гроб с телом Золотовицкого вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
На фото: сыновья артиста Александр и Алексей Золотовицкие.
Золотовицкому было 64 года.