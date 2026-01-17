Рейтинг@Mail.ru
13:38 17.01.2026 (обновлено: 15:45 17.01.2026)
Прощание с Игорем Золотовицким
Прощание с Игорем Золотовицким
Прощание с Игорем Золотовицким

В Москве простились с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

В Москве простились с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Гражданская панихида началась в 10:00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь.

Режиссер Александр Золотовицкий и вдова Игоря Золотовицкого, актриса Вера Харыбина (справа) на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Гражданская панихида началась в 10:00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь.

Телеграммы на церемонию прощания прислали премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Телеграммы на церемонию прощания прислали премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Проститься с Золотовицким пришли художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также друзья ушедшего артиста, его знакомые и поклонники.

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Проститься с Золотовицким пришли художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также друзья ушедшего артиста, его знакомые и поклонники.

На фото: Игорь Угольников и Владимир Машков на церемонии прощания.

Художественный руководитель театра Современник и Московского театра Олега Табакова Владимир Машко на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

На фото: Игорь Угольников и Владимир Машков на церемонии прощания.

Гришковец рассказал, что Золотовицкий до последнего играл на сцене и всегда был полон оптимизма.

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Гришковец рассказал, что Золотовицкий до последнего играл на сцене и всегда был полон оптимизма.

На фото: Игорь Верник на церемонии прощания.

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

На фото: Игорь Верник на церемонии прощания.

Гроб с телом Золотовицкого вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Гроб с телом Золотовицкого вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

На фото: сыновья артиста Александр и Алексей Золотовицкие.

Режиссер Александр Золотовицкий (слева) и актер Алексей Золотовицкий на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

На фото: сыновья артиста Александр и Алексей Золотовицкие.

Золотовицкому было 64 года.

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в Москве

Золотовицкому было 64 года.

