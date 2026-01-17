https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068497158.html
Сын Золотовицкого рассказал о последних словах отца
Сын Золотовицкого рассказал о последних словах отца - РИА Новости, 17.01.2026
Сын Золотовицкого рассказал о последних словах отца
Сын ушедшего из жизни заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого Алексей рассказал, что последней реакцией отца на вопрос о самочувствии было оптимистичное "Во!".
2026-01-17
2026-01-17T14:01:00+03:00
2026-01-17T14:02:00+03:00
Сын Золотовицкого рассказал о последних словах отца
Последние слова Золотовицкого на вопрос о самочувствии были оптимистичными
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сын ушедшего из жизни заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого Алексей рассказал, что последней реакцией отца на вопрос о самочувствии было оптимистичное "Во!".
Золотовицкий
скончался в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Папины последние слова были… Когда его должны были увезти в реанимацию, и он уже был в тяжелом состоянии… пришел реаниматолог, и он говорит: "Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?" И папа, выйдя из какого-то вот этого сна, он очень на него сосредоточенно посмотрел, вот вы все знаете этот папин взгляд, и сказал: "Во!". Это была папина последняя реакция, и он ушел вот так", - сказал Алексей в ходе церемонии прощания.
Он добавил, что это мог быть некий последний урок от отца.
В свою очередь, брат Алексея Александр Золотовицкий сказал со сцены, что отец пытался научить смеяться смерти, страху и ужасу прямо в лицо. "И это удивительное свойство, которое очень мало у кого можно найти. Это такой добродушный какой-то смех", - добавил Александр.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.