Золотовицкий создавал вокруг себя ощущение дома, заявил Эрнст

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст в соболезнованиях в связи со смертью заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого отметил, что тот всегда создавал вокруг себя ощущение дома и семьи.
Золотовицкий скончался в среду утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Я знаком с Игорем большую часть нашей с ним жизни. И где бы он ни был - в театре, в школе-студии, в доме актера - он всегда создавал ощущение дома, ощущение семьи. Он так это всё организовывал, но так это делалось дома. Для кого-то он был сыном, для кого-то он был братом. Для школы-студии он был отцом. Но этого состояния никто вокруг, кроме него, не создавал", - сказал Эрнст на церемонии прощания.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре Et cetera был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.