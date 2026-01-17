Золотовицкий создавал вокруг себя ощущение дома, заявил Эрнст

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст в соболезнованиях в связи со смертью заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого отметил, что тот всегда создавал вокруг себя ощущение дома и семьи.