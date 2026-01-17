Только женщины: история острова, куда не пускали мужчин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Однажды мечта многих женщин исполнилась: мужчины исчезли. И вот появился остров, на котором остались только представительницы прекрасного пола.

Как появился этот "женский рай" и как там живется?

Только для женщин

Инициатором необычного проекта стала Кристина Рот, запустившая его в 2017 году. Она вдохновилась мыслью о том, что современные женщины слишком часто жертвуют своим комфортом и здоровьем ради карьеры и навязанной обязанности выглядеть красиво. По ее мнению, каблуки и макияж подчас вытесняли из повседневности йогу, медитации и другие формы достижения духовного спокойствия.

© Depositphotos.com / master2 Занятия йогой © Depositphotos.com / master2 Занятия йогой

Тогда она решила создать SuperShe Island — "островок безопасности", на котором могли отдыхать только женщины в компании женщин, окруженные прислугой из женщин.

Стоит подчеркнуть, что никакой речи о мужененавистничестве не шло: Кристина Рот просто желала создать среду, где женщины смогут почувствовать себя безопасно и расслабленно, пообщаться друг с другом и обратить внимание на собственное здоровье.

Не обошлось без мужчины

Деньги на реализацию оригинальной идеи у Кристины были от продажи успешной консалтинговой компании, которая в год приносила ей хороший доход — 45 миллионов долларов.

Стоит упомянуть, что в реализации проекта все-таки не обошлось без мужчины, хотя позже остров он посетить уже не мог.

Путешествуя по Скандинавии в 2016 году, Кристина познакомилась с местным парнем по имени Бенни, у них завязался роман. Как-то раз она приехала в гости на остров, который принадлежал родителям парня, и была буквально очарована красотой Финского архипелага.

Как раз семья Бенни первой заметила объявление о том, что продается один из участков, и посоветовала ей присмотреться.

Площадь больше трех гектаров

Чтобы обустроить остров для женщин, пришлось провести серьезную работу и заняться реконструкцией. Первым делом провели электричество и водопровод — их на острове попросту не было. Курорт занял площадь в 3,4 гектара.

© iStock.com / juraj kral Электрик измеряет электрический ток на распределительной коробке © iStock.com / juraj kral Электрик измеряет электрический ток на распределительной коробке

Когда работы по обустройству были закончены, женщин ожидали спа-центр и финская сауна, кабинеты массажа, площадки для занятий йогой и спортом. Жилые корпуса возведены из экологически чистых материалов, а кухню сделали совместной и открытой, чтобы женщины могли готовить вместе.

Открытие SuperShe Island официально состоялось 23 июня 2018 года.

Тысячи заявок со всего мира

Проект отдыха без мужчин довольно быстро набрал популярность не только из-за своей уникальной концепции, но и благодаря высокой стоимости проживания.

Одна неделя отдыха обходилась от четырех тысяч до 4,6 тысячи евро (по разным источникам), включая питание и доступ ко всем услугам: ночь в отеле в центре Хельсинки, водный трансфер, шесть дней на острове, полный пансион и участие в активном отдыхе — от энергетических практик до прогулок по лесу и спа-процедур.

© Depositphotos.com / MilanMarkovic Массаж © Depositphotos.com / MilanMarkovic Массаж

Да и на сам остров попасть было совсем не просто из-за строгого отбора. После публикации информации о проекте Рот получила тысячи заявок со всего мира. Женщина признавалась, что лично провела по видеосвязи более ста собеседований, оценивая личностные качества и жизненные ценности потенциальных посетительниц.

За один сезон остров принял чуть более 120 человек — притом что одновременно остров мог принять не более восьми посетительниц.

Превратился в закрытый клуб

Проект сразу начали критиковать в интернете, прозвав его элитарным, но Кристина ответила оппонентам, что ее главной целью было создание общества единомышленниц, а не элитного клуба по интересам.

© Depositphotos.com / Krakenimages.com Объятия © Depositphotos.com / Krakenimages.com Объятия

Но как бы создательница не защищала свое детище, с каждым сезоном попасть на остров было все труднее. К концу 2019 года изменились условия участия в проекте. Теперь попасть туда могли только подписчицы специального платного приложения.