"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым

"Я с ним часто разговариваю. Ему надо разобраться в себе, понять, в чем проблема его игры. Он должен понимать, что кредит доверия заканчивается. Пора уже очнуться и начать играть в тот хоккей, в которой он умеет, и помогать команде. Что касается идеи дать ему несколько матчей отдыха, то все возможно", - сказал Жамнов журналистам.

"Связываю это с нашим настроем. У нас не было тех эмоций, злости и нацеленности на чужие ворота, что были в дерби с "Динамо". Было много игры по периметру. Шайбу в чужой зоне мы не держали, отсюда и ноль голов. Но нельзя оправдать это тем, что эмоции остались в прошлом матче. Да, выплеснули много эмоций, но это было два дня назад. А мы ведь вернулись домой, играли при полных трибунах. Мы должны были достать эмоции и показать совсем другой хоккей. Приношу извинения болельщикам", - добавил тренер "Спартака".