"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым
"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не исключил, что нападающий команды Иван Морозов пропустит несколько матчей чемпионата Континентальной... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Кредит доверия заканчивается": Жамнов высказался о ситуации с Морозовым
Жамнов заявил, что форвард Морозов может пропустить несколько матчей КХЛ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не исключил, что нападающий команды Иван Морозов пропустит несколько матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с падением качества игры.
Безрезультативная серия Морозова
составляет десять матчей. В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В первых десяти матчах после возвращения он набрал 13 очков (7 голов и 6 передач).
«
"Я с ним часто разговариваю. Ему надо разобраться в себе, понять, в чем проблема его игры. Он должен понимать, что кредит доверия заканчивается. Пора уже очнуться и начать играть в тот хоккей, в которой он умеет, и помогать команде. Что касается идеи дать ему несколько матчей отдыха, то все возможно", - сказал Жамнов журналистам.
"Спартак" в субботу проиграл нижегородскому "Торпедо" (0:1). Для "красно-белых" эта игра стала первой на домашней площадке после 12-матчевой гостевой серии. Подопечные Алексея Жамнова
после 45 матчей чемпионата занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в своем активе 51 балл.
"Связываю это с нашим настроем. У нас не было тех эмоций, злости и нацеленности на чужие ворота, что были в дерби с "Динамо". Было много игры по периметру. Шайбу в чужой зоне мы не держали, отсюда и ноль голов. Но нельзя оправдать это тем, что эмоции остались в прошлом матче. Да, выплеснули много эмоций, но это было два дня назад. А мы ведь вернулись домой, играли при полных трибунах. Мы должны были достать эмоции и показать совсем другой хоккей. Приношу извинения болельщикам", - добавил тренер "Спартака".