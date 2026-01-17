https://ria.ru/20260117/zakharyan-2068523776.html
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян из-за травмы не попал в заявку испанского футбольного клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T17:38:00+03:00
2026-01-17T17:38:00+03:00
2026-01-17T17:38:00+03:00
футбол
арсен захарян
реал сосьедад
барселона
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
https://ria.ru/20260117/manchester-2068523034.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен захарян, реал сосьедад, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Захарян из-за травмы не попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч с "Барселоной"