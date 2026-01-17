Рейтинг@Mail.ru
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Футбол
 
17:38 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/zakharyan-2068523776.html
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян из-за травмы не попал в заявку испанского футбольного клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T17:38:00+03:00
2026-01-17T17:38:00+03:00
футбол
арсен захарян
реал сосьедад
барселона
чемпионат испании по футболу
Футбол, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Захарян не сыграет за "Реал Сосьедад" в матче с "Барселоной" из-за травмы

Захарян из-за травмы не попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч с "Барселоной"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян из-за травмы не попал в заявку испанского футбольного клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает команда в соцсети Х.
Отмечается, что футболист испытывает дискомфорт в левой икроножной мышце.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.
Встреча между "Реал Сосьедад" и "Барселоной" пройдет 18 января и начнется в 23:00 мск.
