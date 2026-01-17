Захарова считает, что в России должно быть больше памятников героям

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В России должно быть больше памятников ее героям для популяризации отечественной истории в широких массах и среди гостей нашей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"На мой взгляд, у нас мало памятников нашим героям. Должно быть больше. Мы очень хорошо знаем наших врагов. Вот правда: кого ни спроси, Наполеона знают все, Александра I не знает никто. Если мы возьмем в процентном соотношении, это так", - сказала она в интервью программе "Русский Мир" на телеканал "Спас".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, наличие памятников героям России важно для будущих поколений, популяризации отечественной истории не только среди россиян, но и тех, кто приезжает из-за рубежа.
"Очень хорошо, что мы чествуем и помним зарубежных деятелей. Это всегда прекрасно - находиться в дружественных отношениях с разными странами и показывать им, как мы уважаем их героев, но в первую очередь мы должны знать своих героев", - подчеркнула она.
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом
5 июня 2025, 13:06