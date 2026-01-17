Захарова считает, что в России должно быть больше памятников героям

«

"На мой взгляд, у нас мало памятников нашим героям. Должно быть больше. Мы очень хорошо знаем наших врагов. Вот правда: кого ни спроси, Наполеона знают все, Александра I не знает никто. Если мы возьмем в процентном соотношении, это так", - сказала она в интервью программе "Русский Мир" на телеканал "Спас".