В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 17.01.2026
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы