Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России
Петербургская "Ленинградка" обыграла калининградский "Локомотив" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейболистки "Ленинградки" в пяти сетах обыграли "Локомотив" в матче ЧР