Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:31 17.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" победили "Локомотив" в матче чемпионата России
Петербургская "Ленинградка" обыграла калининградский "Локомотив" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Петербургская "Ленинградка" обыграла калининградский "Локомотив" в матче 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3-2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10) в пользу выездной команды.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
17 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив Калининград
2 : 325:2022:2525:2317:2510:15
Ленинградка
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ленинградка" с 11 победами при шести поражениях занимает четвертое место в таблице чемпионата России, "Локомотив" (10-8) идет шестым.
В других матчах игрового дня красноярский "Енисей" уступил дома подмосковному клубу "Заречье-Одинцово" со счетом 1-3 (23:25, 17:25, 25:23, 21:25), краснодарское "Динамо" проиграло на своей площадке "Уралочке-НТМК" - 0-3 (20:25, 16:25, 14:25).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
15 декабря 2025, 20:23
 
ВолейболСпортРоссияКалининградСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)Енисей (Красноярск, ж)Локомотив (Калининград)
 
