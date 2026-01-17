В Удмуртии спасатели ищут ребенка и женщину, оставшихся в горящем доме

"Пострадала 46-летняя женщина, она получила ожоги лица. С ее слов, в доме находились еще 77-летняя женщина и девятилетний ребенок. В настоящее время проводятся работы по разбору конструкции и их поиск. Останки одного человека найдены", - говорится в сообщении.