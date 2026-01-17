https://ria.ru/20260117/udmurtija-2068490887.html
В Удмуртии спасатели ищут ребенка и женщину, оставшихся в горящем доме
В Удмуртии спасатели ищут ребенка и женщину, оставшихся в горящем доме - РИА Новости, 17.01.2026
В Удмуртии спасатели ищут ребенка и женщину, оставшихся в горящем доме
Пожарные ищут девятилетнего ребенка и пенсионерку, которые остались в горящем доме в селе Удмуртии, найдены останки одного человека, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:23:00+03:00
2026-01-17T13:23:00+03:00
2026-01-17T13:23:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20260117/pozhar-2068449723.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии спасатели ищут ребенка и женщину, оставшихся в горящем доме
Пожарные ищут ребенка и пенсионерку, которые остались в горящем доме в Удмуртии