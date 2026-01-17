В Турции раскритиковали фото чиновников из Минобороны с послом США

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Бывший председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Бюлент Арындж подверг резкой критике протокольное фото со встречи посла США в Анкаре Томаса Баррака с руководством министерства национальной обороны Турции, на котором американский дипломат занял место посередине, тогда как турецкое военное руководство и делегация США расположились по обе стороны от него.

"В последние дни я внимательно изучаю фотографии, опубликованные по итогам встречи, в которой участвовали начальник Генерального штаба, командующие видами войск и посол США Анкаре Том Баррак. На этих кадрах посол фактически занимает место председателя встречи, что вызвало обеспокоенность в обществе", — написал Арындж в Х.

По его словам, в государственной практике протокол и представительство являются не формальностью, а выражением суверенитета и уважения к институтам власти. Он подчеркнул, что подобные ситуации происходили и ранее, однако нынешний случай, по его мнению, представляет собой "труднообъяснимую протокольную ошибку".

"Господин Баррак, возможно, был назначен президентом (Дональдом - ред.) Трампом для выполнения особых задач, однако он остается послом США в Анкаре и по своему статусу не отличается от послов других государств. Появление посла в роли руководителя или председателя встречи с министром национальной обороны и командующими вооруженными силами не соответствует государственному протоколу", — заявил экс-спикер парламента.

Арындж также подчеркнул, что, если подобная практика становится привычной, её необходимо срочно пересмотреть. По его словам, такие встречи должен вести министр национальной обороны, а представительская функция должна недвусмысленно принадлежать высшему военному и политическому руководству Турции

"Если речь идет о встрече на равных, то и рассадка должна определяться соответствующим образом. Репутация государства часто скрыта в, казалось бы, мелких деталях протокола. Именно поэтому здесь требуется особая деликатность", — заключил он.