В Турции раскритиковали фото чиновников из Минобороны с послом США
21:03 17.01.2026 (обновлено: 21:24 17.01.2026)
В Турции раскритиковали фото чиновников из Минобороны с послом США
В Турции раскритиковали фото чиновников из Минобороны с послом США
в мире, турция, сша
В мире, Турция, США
В Турции раскритиковали фото чиновников из Минобороны с послом США

Экс-спикер парламента Турции раскритиковал фото со встречи с послом США

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Бывший председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Бюлент Арындж подверг резкой критике протокольное фото со встречи посла США в Анкаре Томаса Баррака с руководством министерства национальной обороны Турции, на котором американский дипломат занял место посередине, тогда как турецкое военное руководство и делегация США расположились по обе стороны от него.
"В последние дни я внимательно изучаю фотографии, опубликованные по итогам встречи, в которой участвовали начальник Генерального штаба, командующие видами войск и посол США в Анкаре Том Баррак. На этих кадрах посол фактически занимает место председателя встречи, что вызвало обеспокоенность в обществе", — написал Арындж в Х.
По его словам, в государственной практике протокол и представительство являются не формальностью, а выражением суверенитета и уважения к институтам власти. Он подчеркнул, что подобные ситуации происходили и ранее, однако нынешний случай, по его мнению, представляет собой "труднообъяснимую протокольную ошибку".
"Господин Баррак, возможно, был назначен президентом (Дональдом - ред.) Трампом для выполнения особых задач, однако он остается послом США в Анкаре и по своему статусу не отличается от послов других государств. Появление посла в роли руководителя или председателя встречи с министром национальной обороны и командующими вооруженными силами не соответствует государственному протоколу", — заявил экс-спикер парламента.
Арындж также подчеркнул, что, если подобная практика становится привычной, её необходимо срочно пересмотреть. По его словам, такие встречи должен вести министр национальной обороны, а представительская функция должна недвусмысленно принадлежать высшему военному и политическому руководству Турции.
"Если речь идет о встрече на равных, то и рассадка должна определяться соответствующим образом. Репутация государства часто скрыта в, казалось бы, мелких деталях протокола. Именно поэтому здесь требуется особая деликатность", — заключил он.
Министерство обороны Турции не комментировало заявление политика.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции
27 сентября 2025, 13:24
 
В миреТурцияСША
 
 
