Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"
Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"
Система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в нее Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"
Трамп: "Золотой купол" может эффективно работать только при включении Гренландии
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в нее Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.
В среду американский президент отметил, что США
нужна Гренландия
ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.
«
"Эта блестящая, но чрезвычайно сложная система (ПРО "Золотой купол" - ред.) может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория (Гренландия - ред.) будет включена в нее, учитывая все углы, границы и параметры", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
По словам президента, необходимость приобретения Гренландии особенно важна именно в связи с созданием "Золотого купола".
"В настоящее время на программы безопасности, связанные с "Куполом", тратятся сотни миллиардов долларов, в том числе на возможную защиту Канады", - добавил Трамп.
В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.