Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. В первом круге получившие wild card Александрова и Уильямс сыграют против дуэта в составе француженки Эльзы Жакмо и колумбийки Эмилианы Аранго.

Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012). 31-летняя Александрова выиграла один титул в парном разряде.