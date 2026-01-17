https://ria.ru/20260117/tennis-2068496733.html
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка Екатерина Александрова сыграет в парном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс,... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T13:55:00+03:00
2026-01-17T13:55:00+03:00
2026-01-17T13:55:00+03:00
теннис
винус уильямс
екатерина александрова
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842838526_180:0:1158:550_1920x0_80_0_0_46475734dfdf4093f71b01d191dae38c.png
https://ria.ru/20260117/andreeva-2068493936.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842838526_95:0:1147:789_1920x0_80_0_0_831b15a7cb923f907b98043129a0a1e1.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винус уильямс, екатерина александрова, australian open
Теннис, Винус Уильямс, Екатерина Александрова, Australian Open
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка Александрова сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова сыграет в парном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс, сообщается на сайте соревнований.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. В первом круге получившие wild card Александрова и Уильямс сыграют против дуэта в составе француженки Эльзы Жакмо и колумбийки Эмилианы Аранго.
В основную сетку парного турнира попали еще десять россиянок, включая Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову, Веру Звонарёву, Ирину Хромачёву и Александру Панову, Анастасию Павлюченкову, Анну Калинскую, Анну Блинкову, Марию Козыреву и Елену Приданкину.
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012). 31-летняя Александрова выиграла один титул в парном разряде.