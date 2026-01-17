Рейтинг@Mail.ru
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Теннис
 
13:55 17.01.2026
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open
Россиянка Екатерина Александрова сыграет в парном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс
теннис
винус уильямс
екатерина александрова
australian open
винус уильямс, екатерина александрова, australian open
Теннис, Винус Уильямс, Екатерина Александрова, Australian Open
Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open

Россиянка Александрова сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open

Винус Уильямс
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Сайт WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова сыграет в парном турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс, сообщается на сайте соревнований.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. В первом круге получившие wild card Александрова и Уильямс сыграют против дуэта в составе француженки Эльзы Жакмо и колумбийки Эмилианы Аранго.
В основную сетку парного турнира попали еще десять россиянок, включая Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову, Веру Звонарёву, ﻿Ирину Хромачёву и Александру Панову, ﻿Анастасию Павлюченкову, ﻿Анну Калинскую, ﻿Анну Блинкову, ﻿Марию Козыреву и ﻿Елену Приданкину.
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012). 31-летняя Александрова выиграла один титул в парном разряде.
Теннис, Винус Уильямс, Екатерина Александрова, Australian Open
 
Версия 2023.1 Beta
