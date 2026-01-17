Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу посеянной под третьим номером Андреевой . Мбоко получила восьмой номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.

Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.