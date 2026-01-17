Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
Теннис
 
07:15 17.01.2026 (обновлено: 12:52 17.01.2026)
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд...
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open

Россиянка Мирра Андреева обыграла Мбоко в финале теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу посеянной под третьим номером Андреевой. Мбоко получила восьмой номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.
Adelaide International
17 января 2026 • начало в 05:15
Завершен
Мирра Андреева
2 : 06:36:1
Victoria Mboko
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. 18-летняя россиянка в понедельник поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.
Мбоко 19 лет, в ее активе два титула WTA. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она располагается на 17-м месте.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA
12 января, 08:49
 
