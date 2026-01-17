https://ria.ru/20260117/svo-2068483999.html
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты - РИА Новости, 17.01.2026
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты
Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой украинскими боевиками, сообщило Минобороны.
2026-01-17T12:12:00+03:00
2026-01-17T12:12:00+03:00
2026-01-17T13:18:00+03:00
россия
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой украинскими боевиками, сообщило
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
", — заявили в ведомстве.
Среди других атакованных целей — склады снарядов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 167 районах.
По данным местных СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремела серия взрывов. В городе дважды объявляли воздушную тревогу.
Всего с начала спецоперации потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 дронов, 645 ЗРК, 27 170 танков и других ББМ, 1642 боевые машины РСЗО, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автотехники.