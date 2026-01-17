Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 17.01.2026 (обновлено: 13:18 17.01.2026)
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты - РИА Новости, 17.01.2026
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты
Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой украинскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
Новости
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили украинские энергетические и транспортные объекты

Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой украинскими боевиками, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
ВС России освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области
12:09
Среди других атакованных целей — склады снарядов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 167 районах.

По данным местных СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремела серия взрывов. В городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Всего с начала спецоперации потери противника составили 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 дронов, 645 ЗРК, 27 170 танков и других ББМ, 1642 боевые машины РСЗО, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автотехники.
Специальная военная операция на Украине
 
 
