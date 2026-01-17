https://ria.ru/20260117/surgut-2068522687.html
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека - РИА Новости, 17.01.2026
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека
Два человека погибли при возгорании на производственной базе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:31:00+03:00
2026-01-17T17:31:00+03:00
2026-01-17T17:31:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20260117/ria-2068500860.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека
Два человека погибли при возгорании на производственной базе в Сургуте