В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека - РИА Новости, 17.01.2026
17:31 17.01.2026
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека
Два человека погибли при возгорании на производственной базе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте при пожаре на производственной базе погибли два человека

Два человека погибли при возгорании на производственной базе в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Два человека погибли при возгорании на производственной базе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительным данным, 17 января произошло возгорание в помещении контрольно-пропускного пункта, расположенного по улице Аграрная, 10/1 в Сургуте. В результате происшествия двое человек погибли", - говорится в сообщении.
По факту происшествия на производственной базе надзорный орган начал проверку, в ходе которой будут установлены причины случившегося.
Региональное управление СК РФ начало свою проверку по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности, там отметили, что погибшим мужчинам было 38 и 59 лет.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
