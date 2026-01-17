https://ria.ru/20260117/sport-2068508797.html
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России
Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
