Смертин в 50 лет пробежал экстремальный марафон на 50 км

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Алексей Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода", который прошел в Оймяконе (Якутия).
Экстремальный марафон "Полюс холода" прошел на дистанции 50 километров при температуре -41 градусов по Цельсию. Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
"Первое место в своей возрастной категории. В условиях мороза - итог достойный. Этот старт для меня - не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей. После Сахары с ее 252 километрами я осознанно пошел в противоположность - к холоду. От +45 до экстремальных минусовых температур. Каждый предел открывает новое измерение выносливости и внутренней стойкости", - написал Смертин в личном Telegram-канале.
"Дистанция 50 км в условиях холода стала для меня символом моего 50-летнего рубежа. Это важная точка, но не финальная. Уже 1 мая - суточный марафон. 24 часа непрерывного бега. Это будет особый знак личного преодоления", - добавил спортсмен.
Как сообщает глава Республики Саха Айсен Николаев, в марафоне приняли участие 50 человек. Абсолютным победителем забега стал Александр Моедо, который преодолел дистанцию за 3 часа 28 минут.
Смертину 50 лет, в качестве игрока он представлял барнаульское "Динамо", "Зарю" из города Ленинск-Кузнецкий, элистинский "Уралан", московские "Локомотив" и "Динамо", а также французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". В составе "Локомотива" футболист стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, вместе с "Челси" выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.