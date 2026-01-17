Смертин в 50 лет пробежал экстремальный марафон на 50 км

Член Исполкома РФС, руководитель Комитета по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Алексей Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода", который прошел в Оймяконе (Якутия).

Экстремальный марафон "Полюс холода" прошел на дистанции 50 километров при температуре -41 градусов по Цельсию. Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.

« "Первое место в своей возрастной категории. В условиях мороза - итог достойный. Этот старт для меня - не рекорд сезона. Это часть пути, желание увидеть другую грань своих возможностей. После Сахары с ее 252 километрами я осознанно пошел в противоположность - к холоду. От +45 до экстремальных минусовых температур. Каждый предел открывает новое измерение выносливости и внутренней стойкости", - написал Смертин в личном Telegram-канале.

"Дистанция 50 км в условиях холода стала для меня символом моего 50-летнего рубежа. Это важная точка, но не финальная. Уже 1 мая - суточный марафон. 24 часа непрерывного бега. Это будет особый знак личного преодоления", - добавил спортсмен.

Как сообщает глава Республики Саха Айсен Николаев, в марафоне приняли участие 50 человек. Абсолютным победителем забега стал Александр Моедо, который преодолел дистанцию за 3 часа 28 минут.