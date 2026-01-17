Словения отправит в Гренландию двух военных на фоне заявлений Трампа

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Словения отправит двоих военных в Гренландию для участия в учениях под командованием Дании, передает Словенское телеграфное агентство (STA) со ссылкой на министерство обороны республики.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания и Германия.
"Правительство решило направить двоих служащих словенских вооруженных сил в Гренландию для участия в планировании и проведении международных военных учений "Арктическая стойкость" под руководством Дании", - говорится в сообщении агентства.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.