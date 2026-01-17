https://ria.ru/20260117/siriya-2068556625.html
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии - РИА Новости, 17.01.2026
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
Центральное командование США сообщило о ликвидации аффилированного с "Аль-Каидой*" лидера террористов, который также был связан с организатором засады... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:26:00+03:00
2026-01-17T23:26:00+03:00
2026-01-17T23:26:00+03:00
в мире
сирия
сша
аль-каида
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
https://ria.ru/20260117/irak-2068546580.html
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, аль-каида, исламское государство*
В мире, Сирия, США, Аль-Каида, Исламское государство*
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
CENTCOM: США уничтожили террориста, ответственного за гибель американских солдат