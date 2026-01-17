Рейтинг@Mail.ru
23:26 17.01.2026
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии
Центральное командование США сообщило о ликвидации аффилированного с "Аль-Каидой*" лидера террористов, который также был связан с организатором засады... РИА Новости, 17.01.2026
в мире, сирия, сша, аль-каида, исламское государство*
В мире, Сирия, США, Аль-Каида, Исламское государство*
США сообщили о смерти террориста, связанного с атакой ИГ* в Сирии

CENTCOM: США уничтожили террориста, ответственного за гибель американских солдат

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Центральное командование США сообщило о ликвидации аффилированного с "Аль-Каидой*" лидера террористов, который также был связан с организатором засады "Исламского государства*" против солдат США в Сирии.
"Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) 16 января нанесло удар на северо-западе Сирии, в результате которого был ликвидирован лидер, связанный с Аль-Каидой, имевший прямые контакты с террористом ИГИЛ*, ответственным за засаду, в ходе которой 13 декабря 2025 года погибли двое американских военнослужащих и американский переводчик", - говорится в сообщении командования в соцсети X.
* Запрещенная в России террористическая организация
США покиндают базу Айн-аль-Асад - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Авиабаза "Айн-аль-Асад" перешла под управление иракской армии
В миреСирияСШААль-КаидаИсламское государство*
 
 
