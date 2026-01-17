Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал с докладом о попытках преодолеть энергетический кризис при практически пустующем зале.

На кадрах с заседания парламента, трансляцию которого вел YouTube-канал Верховной рады, видно, что пустует множество мест во время выступления министра по тяжелой ситуации с электроэнергией на Украине и сложностях в энергосистеме.

Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. По его словам, ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей.