Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале - РИА Новости, 17.01.2026
10:18 17.01.2026
Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал с докладом о попытках преодолеть энергетический кризис при практически пустующем зале. РИА Новости, 17.01.2026
в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал с докладом о попытках преодолеть энергетический кризис при практически пустующем зале.
На кадрах с заседания парламента, трансляцию которого вел YouTube-канал Верховной рады, видно, что пустует множество мест во время выступления министра по тяжелой ситуации с электроэнергией на Украине и сложностях в энергосистеме.
Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а украинские государственные компании обязали этой зимой закупать не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков. По его словам, ни одной целой электростанции не осталось на Украине, страна потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Работа артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В миреУкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
