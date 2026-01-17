Рейтинг@Mail.ru
В Карелии рассказали, как медики принимали роды при свете фонариков - РИА Новости, 17.01.2026
16:31 17.01.2026
В Карелии рассказали, как медики принимали роды при свете фонариков
В Карелии рассказали, как медики принимали роды при свете фонариков
В Карелии рассказали, как медики принимали роды при свете фонариков
Медики Сегежской центральной районной больницы в Карелии, где из-за аварии на подстанции отключился свет, принимали роды при свете фонариков, все трое... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:31:00+03:00
2026-01-17T16:31:00+03:00
республика карелия
сегежа
республика карелия
сегежа
республика карелия, сегежа
Республика Карелия, Сегежа
В Карелии рассказали, как медики принимали роды при свете фонариков

В Сегеже врачи принимали роды при свете фонариков

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Медики Сегежской центральной районной больницы в Карелии, где из-за аварии на подстанции отключился свет, принимали роды при свете фонариков, все трое новорожденных здоровы, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
"Во время блэкаута в Сегеже... ночная дежурная смена — врач акушер-гинеколог Алексей Вирки, педиатр Марина Наумчик, акушерка Татьяна Буйко и медсестра Татьяна Быкова — принимали одновременно роды у трёх мам. Все три родильных зала были задействованы. Наши медики не растерялись, иногда применяя в качестве дополнительного света обычные фонарики", – рассказал глава минздрава Карелии в своем Telegram-канале.
Как пояснил Охлопков, фонарики использовались в связи с тем, что резервные источники электроэнергии при перебоях с электроснабжением подпитывают только основные отделения медучреждений - реанимацию, где работают аппараты ИВЛ, а также операционные и станцию кислородного генератора.
Глава минздрава Карелии назвал действия медиков в этой ситуации четкими и слаженными.
По его словам, в результате благополучно родились две девочки и мальчик, они здоровы.
Согласно материалам на странице Сегежской ЦРБ в соцсети "ВКонтакте", свет в больнице отключился в ночь на пятницу из-за аварии на подстанции. При этом в наиболее жизненно важных отделениях работало резервное освещение. Все системы функционировали без сбоев, гарантируя жизнеобеспечение пациентов.
Республика КарелияСегежа
 
 
